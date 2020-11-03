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النائب زيدان يستنكر تلكؤ الاحتلال في توفير الرعاية الطبية للأسرى

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:27

النائب زيدان يستنكر تلكؤ الاحتلال في توفير الرعاية الطبية للأسرى
النائب زيدان يستنكر تلكؤ الاحتلال في توفير الرعاية الطبية للأسرى

وكالات-الرأي:

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن زيدان، أن إهمال مصلحة السجون في توفير الرعاية الطبية والفحوصات ومواد التعقيم، هو جزء من العقوبات الإجرامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى.

واستنكر تلكؤ إدارة مصلحة السجون في إجراء الفحوصات للأسرى وتوفير الرعاية الطبية الكافية لهم في ظروف الجائحة، وذلك بعد اكتشاف عشرات الإصابات بين الأسرى في سجن "جلبوع" وغيره من السجون.

وأشار النائب زيدان  إلى أن الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى مخالف للقوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بالأسرى، ويعرض سلامتهم وحياتهم للخطر.

وأوضح أن عزل المصابين في ظروف تفتقر إلى أدنى حد من النظافة والتعقيم هو إمعان في عقاب الأسرى وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب زيدان الجهات التي تعنى بشؤون الأسرى محليا ودوليا بتحريك المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال للتعامل مع حالات الإصابة بالعناية والرعاية الكافية ضمن المعايير الإنسانية، والسماح بإدخال كل مستلزمات التعقيم والعلاج.

كما طالب السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان برفع دعاوى في المحاكم الدولية لتجريم ممارسات الاحتلال ضد الأسرى، وإلزامه بالمعايير الخاصة بحقوق الأسرى.

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