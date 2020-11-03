الاحتلال يُلزم السلطة بدفع 13 مليون شيقل كتعويض لمستوطنين

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى من المستوطنين في عملية نفذت عام 2002 بقيمة تصل إلى 13 مليون شيقل.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الحديث يدور عن عملية تفجيرية نفذت في عام 2002 وقتل فيها مستوطن وزوجته.

وأشارت إلى أنه "جرى اتهام السلطة بالمسؤولية المباشرة عن تنفيذ العملية، إذ فجّر محمد حشايكة نفسه في شارع الملك جورج في القدس خلال شهر آذار/مارس من نفس العام".

وقتل في العملية الزوجين المذكورين، ومستوطن آخر وأصيب نحو 80 شخص بجراح متفاوتة.

وقدمت عائلة المستوطنين دعوى تعويضات قبل 16 عامًا ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدعوى تنفيذ العملية بتفويض مباشر منها.

واستندت المحكمة إلى تقرير أحد ضباط الاحتلال السابقين والذي يشير إلى أن الشهيد حشايكة كان معتقلًا لدى الأمن الفلسطيني قبل تنفيذه للعملية وأفرج عنه بطلب من ضابط مخابرات فلسطيني يدعى عبد الكريم عويس لغايات تنفيذ العملية.

كما جرى اتهام رئيس المخابرات السابق توفيق الطيراوي ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بالمشاركة في الإعداد للعملية.

ترجمة | صفا