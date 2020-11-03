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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بعد مداهمة منزله في نابلس

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:56

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فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، مواطنا من قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد دراغمة (50عاماً)، عقب اقتحام منزله الذي يقع في منطقة "الخان".

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان، منعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة.

ويتعرض خان اللبن الذي بني في زمن العهد العثماني في فلسطين منذ سنوات لاعتداءات متواصلة، وشبه يومية من قبل المستوطنين، بهدف مصادرته والاستيلاء عليه كونه يقع في المنطقة الواصلة بين مستوطنتي "عيلي" و"معاليه ليبونة".

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