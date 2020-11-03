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الاحتلال يعتقل مواطنا جنوب نابلس المحتلة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:11

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مواطنا من قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن يعقوب عويس "إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد دراغمة (50 عاما)، عقب اقتحام منزله الذي يقع في منطقة "الخان"، ومنعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان، المواطنين من الوصول إلى المنطقة.

ويتعرض خان اللبن الذي بني في زمن العهد العثماني في فلسطين،  منذ سنوات لاعتداءات متواصلة وشبه يومية من قبل المستوطنين، بهدف مصادرته والاستيلاء عليه كونه يقع في المنطقة الواصلة بين مستوطنتي "عيلي" و"معاليه ليبونة".

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