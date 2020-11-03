الصحة برام الله: 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و575 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (76 عاما) من دورا، ومواطن (58 عاما) من الشيوخ بمحافظة الخليل، ومواطنة (55 عاما) من طولكرم، ومواطن (62 عاما) من مخيم الأمعري برام الله والبيرة، ومواطنة (54 عاما) من دار صلاح في بيت لحم، ومواطنة (52 عاما)، ومواطن (68 عاما)، مواطن (79 عاما) من قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (49)، نابلس (118)، بيت لحم (47)، قلقيلية (8)، رام الله والبيرة (52)، جنين (47)، أريحا والأغوار (28)، سلفيت (6)، طولكرم (33)، طوباس (7)، قطاع غزة (229)، ضواحي القدس (9)، مشيرة إلى انه تم إجراء 5464 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (118)، جنين (14)، نابلس (137)، طولكرم (26)، قلقيلية (22)، سلفيت (10)، رام الله والبيرة (119)، طوباس (1)، قطاع غزة (128).

ونوهت الوزارة إلى، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.