وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غانتس يعترف: "أعلم أن نتنياهو لن يعطيني التناوب" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر إعلاناً مهماً حول آلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تضبط وتتلف مواد غذائية غير صالحة خلال 135 جولة وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإهمال الطبي بحق الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنا جنوب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بعد مداهمة منزله في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُلزم السلطة بدفع 13 مليون شيقل كتعويض لمستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية النائب زيدان يستنكر تلكؤ الاحتلال في توفير الرعاية الطبية للأسرى
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

حماس تحذر من "عواقب وخيمة" جراء إهمال الاحتلال للأسرى

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:04

thumb
thumb

غزة- الرأي:

قالت حركة حماس إن قيادتها تتابع بقلق بالغ إصابة العشرات من الأسرى الفلسطينيين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا، ما ينذر بخطر كبير على صحتهم، ويفاقم من معاناتهم.

وحذرت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء حكومة الاحتلال وقادته من هذا الإهمال المتعمد بحق الأسرى، محملة إياه كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية في السجون والمعتقلات.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية كافة تتحمل أيضا المسؤولية ذاتها، مضيفة أنه ما لم يبادر الجميع إلى تدارك الأوضاع وتوفير ما يلزم للأسرى من رعاية طبية وصحية وإنسانية فإن العواقب ستكون وخيمة على مختلف المستويات.

وأكدت الحركة أن عهدها للأسرى عهد الرجال، ولا تراجع مهما كانت التضحيات حتى ينعم الأسرى بالحرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟