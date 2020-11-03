حماس تحذر من "عواقب وخيمة" جراء إهمال الاحتلال للأسرى

غزة- الرأي:

قالت حركة حماس إن قيادتها تتابع بقلق بالغ إصابة العشرات من الأسرى الفلسطينيين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا، ما ينذر بخطر كبير على صحتهم، ويفاقم من معاناتهم.

وحذرت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء حكومة الاحتلال وقادته من هذا الإهمال المتعمد بحق الأسرى، محملة إياه كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية في السجون والمعتقلات.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية كافة تتحمل أيضا المسؤولية ذاتها، مضيفة أنه ما لم يبادر الجميع إلى تدارك الأوضاع وتوفير ما يلزم للأسرى من رعاية طبية وصحية وإنسانية فإن العواقب ستكون وخيمة على مختلف المستويات.

وأكدت الحركة أن عهدها للأسرى عهد الرجال، ولا تراجع مهما كانت التضحيات حتى ينعم الأسرى بالحرية.