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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الداخلية تعلن تخفيف الإجراءات المشددة بالمناطق المصنفة حمراء

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:47

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غزة – الرأي:

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إنه في إطار متابعة الحالة الوبائية وجهود مواجهة فيروس "كورونا" تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات من قبل قيادة العمل الحكومي مع لجان الطوارئ الفرعية والوجهاء والشخصيات المؤثرة في المناطق المصنفة حمراء.

وذكرت أن تلك المناطق هي (بيت حانون، التركمان، الشيخ رضوان، والبريج)؛ وذلك من أجل تضافر كل الجهود لضبط الحالة، والعمل على الحد من ارتفاع أعداد الاصابات في هذه المناطق.

ولفتت إلى أنه تم التوافق مع لجان الطوارئ والوجهاء في المناطق المذكورة على بذل مزيد من الجهود لحث المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وأضافت "في هذا الإطار، ومراعاة للظروف العامة وحاجات المواطنين، قررنا تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة في المناطق المذكورة اعتباراً من صباح غد الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وستراقب الجهات المختصة مدى التزام المواطنين فيها باحتياطات الوقاية والسلامة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على حياتهم وعلى سلامة مجتمعنا، وحتى لا نضطر إلى فرض مزيد من الإجراءات الصارمة.

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