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الأوقاف تعيد افتتاح مساجد وتغلق أخرى بمخافظات قطاع غزة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:58

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إعادة افتتاح المساجد في بيت حانون والبريج والشيخ رضوان والتركمان، اعتبارًا من صلاة فجر الغد وفق الإجراءات الوقائية.

وقالت وازرة في بيان لها إنه سيتم اعتبارًا من فجر الغد إعادة افتتاح 4 مساجد في محافظتي غزة وخانيونس انتهت مدة إغلاقها، وهي: "مسجد البشير في الشجاعية، مسجد الفاروق وعباد الرحمن والأنوار في خانيونس".

وبينت أنه سيتم إغلاق 3 مساجد في محافظتي غزة والشمال بعد اكتشاف حالات إصابة بفايروس كورونا لدى بعض روادها، وهي: "مسجد أبو أيوب الأنصاري بحي الدرج في غزة، ومسجد البركة في بيت لاهيا، ومسجد التوبة بمعسكر جباليا شمال القطاع".

وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة التزام رواد المساجد بالإجراءات الوقائية وخاصة لبس الكمامات وإحضار سجادات الصلاة والتباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقًا وذلك حفاظًا على سلامة الجميع

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