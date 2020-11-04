جوارب طبية لعلاج رائحة القدم الكريهة

طور علماء من تايلاند حلول لمشكلة رائحة القدم الكريهة وقدم الباحثون دراسة في المؤتمر التاسع والعشرون للأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية.

أكدت أن الجوارب المغطاة بجسيمات أكسيد الزنك النانوية (ZnO-NPs) يمكن أن تمنع رائحة القدم والعدوى البكتيرية التي تسبب رائحة القدم الكريهة ، مما يقلل من التأثير السلبي لهذه الحالة المحرجة على نوعية الحياة.

ووفقا لتقريرلصحيفة time now news تم تطوير الجوارب المطلية بـ ZnO-NP ، التي طورتها القوات الجوية الملكية التايلاندية ، في بيئة واقعية من قبل باحثين في مستشفى Siriraj جامعة Mahidol ، في تايلاند، ووجدوا أن الفعالية المضادة للبكتيريا لـ ZnO-NPs ، إلى جانب سلامتها وتوافقها مع جلد الإنسان ، تجعله مركبًا مثاليًا للدمج في المنسوجات ، بما في ذلك الجوارب ، لمنع رائحة القدم الكريهة.

وقال بونياوي أونجسري ، كبير الباحثين في الدراسة " تثبت نتائجنا فعالية الجوارب المطلية بـ ZnO-NP في منع الإصابة بالبرومود وتثبيط تطور تحلل القرنية العدوى البكتيرية التي تسبب رائحة القدم الكريهة)".

وأضاف أونجسري أن "هذه الجوارب يمكن أن توفر خيار وقائيًا أوليًا جديدًا لكل المعرضين لهذه الظروف المحرجة وغير السارة"، من أجل النتائج ، أجريت التجربة العشوائية المزدوجة التعمية مع 148 طالبًا في مدرسة التقييم البحرية التايلاندية.

ووجدوا أيضًا أن المشاركين الذين يرتدون الجوارب غير المطلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بتحلل القرنية المحفور مقارنةً بالمشاركين الذين يرتدون الجوارب المطلية بـ ZnO-NP.

أظهرت الدراسات السابقة الخصائص المضادة للبكتيريا لجسيمات أكسيد الزنك النانوية ، لذلك أراد فريق البحث اختبار فعالية هذه التكنولوجيا الجديدة في بيئة واقعية، وأكد الباحثين "نواصل بحثنا مع المنسوجات الأخرى ونأمل في علاج ومنع نمو الالتهابات البكتيرية والفطرية".