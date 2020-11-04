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إنقاذ 120 حوتاً طياراً بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:52

إنقاذ 120 حوتاً طياراً بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا
إنقاذ 120 حوتاً طياراً بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

 أنقذ عناصر البحرية ومتطوعون 120 حوتاً طياراً جنحت عند الساحل الغربي لسريلانكا، فيما نفق منها اثنان، وهي أكبر حادث جنوح من نوعه شهدته البلاد.

ونجح بحّارة وعناصر خفر السواحل ومتطوعون فجر الثلاثاء في أن يعيدوا إلى البحر 120 على الأقل من هذه الحيتان، بعد عملية إنقاذ مضنية، على ما أعلن الناطق باسم البحرية إنديكا دي سيلفا.

وكانت الحيتان جنحت بعد ظهر الاثنين عند أحد شواطئ منطقة بانادورا الواقعة على بعد 25 كيلومتراً إلى الجنوب من كولومبو، عاصمة هذه الجزيرة في المحيط الهادئ.

وقال دي سيلفا لوكالة فرانس برس "لقد استخدمنا زورق الدورية لإعادة الحيتان واحداً واحداً إلى المياه العميقة".

وأضاف "نفق اثنان للأسف متأثرين بالجروح التي أصيبا بها لدى جنوحهما".

وكانت السلطات السريلانكية تخشى أن يؤدي هذا الجنوح إلى نفوق عدد كبير من الحيتان على غرار ما حصل في تاسمانيا خلال أيلول/سبتمبر الفائت.

وكانت فرق الإغاثة في تاسمانيا تمكنت بعد جهود استمرت أياماً عدّة، من إنقاذ 110 فحسب من 470 حوتا طيارا علقت عند جروف رملية في خليج ماكواري هاربر الذي يغلقه ممر ضيق على السواحل الغربية لتاسمانيا،

وأكد هيئة حماية البيئة البحرية في سريلانكا أن جنوح الحيتان هذا هو الأكبر يسجّل في البلاد.

وقال المسؤول في الهيئة دارشاني لاهاندابورا لوكالة فرانس برس إن "من غير المـألوف أن يصل هذا العدد (من الحيتان) إلى السواحل" السريلانكية، مشيراً إلى أن أسباب ما حصل غير معروفة.

وأضاف "نعتقد أنها الأسباب نفسها التي أدت إلى الجنوح الجماعي في تاسمانيا" في أيلول/سبتمبر.

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