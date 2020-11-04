ريال مدريد يهزم إنتر في قمة من الزمن الجميل

استعاد ريال مدريد توازنه في دوري أبطال أوروبا، بإسقاط ضيفه إنتر بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في واحدة من مباريات الزمن الجميل، والتي استضافها ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في آخر ساعات الثلاثاء، في قمة مواجهات المرحلة الثالثة لدوري مجموعات ذات الأذنين.

كاد رجال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، أن يخطفوا هدف الأسبقية في أول 10 دقائق، عن طريق عرضية رائعة أرسلت من الجانب الأيمن، قابلها الموهوب نيكولو باريلا برأسية ولا أروع، لكن من سوء طالعه ارتدت من عارضة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وعند الدقيقة 17، سقط المغربي أشرف حكيمي في المحظور، بإعادة الكرة بالخطأ للحارس سمير هاندانوفيتش، لينقض كريم بنزيما عليها، مراوغا الحارس بكل سهولة وأريحية، وفي الأخير أودع الكرة في المرمى، ليتنفس زين الدين زيدان الصعداء بتقدم فريقه بالهدف الأول، بعدما أهدر فيدريكو فالفيردي فرصة الرد على باريلا في فرصة سهلة.

وسريعا، أضاف القائد سيرخيو راموس ثاني أهداف الميرينغي بالتقنية المعروفة عنه، عن طريق ركلة ركنية، أرسلها مهندس الوسط الألماني توني كروس بالملي متر على رأس الأندلسي المولد، ليغالط هانداوفيتش برأسية في المكان المستحيل، ليتقدم الريال بهدفين نظيفين في أول نصف ساعة.

ونجح النيراتزوري في تقليص النتيجة بعد دقيقتين من هدف راموس، إثر تمريرة عبقرية من باريلا بعقب القدم، وضعت لاوتارو مارتينيز وجها لوجه مع كورتوا داخل مربع العمليات، ليطلق سهامه بكرة أرضية زاحفة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول الجيد جدا بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لمثلهما.

وتحسن أداء إنتر كثيرا مع بداية الشوط الثاني، ووضح ذلك من خلال الاختبارات التي تعرض لها كورتوا، إلى أن رفع الراية البيضاء عند الدقيقة 69، برأسية هدية من لاوتارو مارتينيز لم يجد الكرواتي إيفان بريسيتش صعوبة في إيداعها في الشباك.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء بهدفين للكل، ظهرت الأقدام البرازيلية في الأضواء، بانطلاقة عنترية من البديل جونيور فينيسيوس من الجانب الأيسر، انتهت بتمريرة في ظهر المدافعين للبرازيلي الآخر رودريغو غوس، الذي تسلم الكرة بأريحية داخل منطقة الجزاء، وفي الأخير أطلق تسديدة لا تصد ولا ترد، ليحقق الريال فوزه الأول في البطولة بشق الأنفس.

وبهذه النتيجة، يكون ريال مدريد قد رفع رصيده إلى أربع نقاط، ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ، ومتقدما على شاختار دونيتسك بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الأفاعي عند نقطتين وفي ذيل المجموعة الحديدية.