منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية تتأثر المنطقة اليوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق خاصة خلال ساعات المساء وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

كما يكون الجو يوم غد الخميس غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد أن يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر من شدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.