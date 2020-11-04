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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة والقدس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: مالك الجعبري، وعلي سكافي من مدينة الخليل، ومحمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، من بلدة يطا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة قباطية، وهم: أحمد خليل وجيه نزال، وحاتم عمر سليمان طزازعة، ومحمد فيصل رجا كميل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن فؤاد نبيل عودة (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في مدينة بيت لحم.

وفي القدس، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين من بلدتي الطور وعناتا في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من الطور، وهم: حمادة خليل الهدرة، ويوسف عزام الهدرة، وإبراهيم معتز الهدرة، وخليل ســفيان الهدرة، ومصـــطفى عدنان الهدرة، ومحمود الهـــدرة، وعلي الكســـواني.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة عناتا، وهم: محمد خليل إبراهيم حمدان، ومحمد أحمد أبو هنية، وأحمد عرفات حمدان.

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