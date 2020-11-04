افتتاح أول مسجد في أثينا بعد 14 عاماً من الجدل

بعد 14 عاما من الجدل والتأخير البيروقراطي، تم أخيرا افتتاح أول مسجد في العاصمة اليونان ية أثينا ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.



ومع اتباع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أقيمت الصلاة الأولى بالمسجد مساء أمس الإثنين بحضور عدد قليل من المصلين، ومن المتوقع إقامة احتفال أكبر بافتتاح المسجد بعد انتهاء الوباء.



ونقلت صحيفة كاتيميريني عن وزير الشئون الدينية بالحكومة جيورجوس كالانتزيس قوله إن افتتاح المسجد "يبعث برسالة واضحة ... عن الديمقراطية والحرية الدينية واحترام الدين".



وكانت معارضة من الكنيسة الأرثوذكسية اليونان ية قد أخرت افتتاح المسجد منذ عام 1979. واستغرق الأمر سنوات حتى بعد أن أعطت الحكومة الموافقة على الافتتاح في عام 2006 .



يشار إلى أن الإمام الأول لمسجد أثينا هو مغربي المولد يوناني الجنسية يدعى زكي محمد. ودرس محمد أصول الدين والرياضيات ويتحدث العربية و اليونان ية والفرنسية.



ويمثل المسيحيون الأرثوذكس الغالبية العظمى من اليونان يين (97%) .



ومع ذلك ، هناك أقلية مسلمة تتركز على طول الحدود البرية مع تركيا ويعيش عشرات الآلاف من العمال واللاجئين المسلمين في البلاد.