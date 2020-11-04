وزارة الشباب: مركز "زينة الشبابي" ينظم لقاًء حول صحة البيئة في ظل كورونا

الوسطى- الرأي

نظم مركز زينة للتدريب والتطوير الشبابي، لقاء حوارياً حول " صحة البيئة في ظل جائحة كورونا" برعاية وزارة الشباب والرياضة، وضمن أنشطة المخيم الافتراضي "مبادرون بلا حدود"، بالتعاون مع بلدية النصيرات.

وجرى اللقاء في مقر البلدية وبحضور إياد المغاري رئيس بلدية النصيرات، وعلاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة، وصلاح جبر مدير مديرية الشباب والرياضة بالوسطى، وأنور جودة رئيس قسم الشباب بالمديرية.



وأبدى رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري ترحيبه بجهود وزارة الشباب والرياضة والمراكز الشبابية ومنها مركز زينة، في تقديم برامج متنوعة للتوعية والوقاية من وباء "كورونا"، وقال المغاري إن المبادرات الشبابية ساهمت في تعزيز الوعي وقدمت المساندة للمجتمع في ظل هذه الجائحة.



وأضاف قائلا : " نعمل ونحرص على تجويد الخدمات المقدمة للجمهور في جانب صحة البيئة رغم الجائحة ونحرص على تعزيز البيئة السليمة في النصيرات والحفاظ على نظافة المخيم والقضاء على المكبات العشوائية من خلال خطة عمل تتكاتف فيها كل الجهود".



وأشار إلى أنه تم بذل جهود متواصلة بدءاً من زراعة أشجار النخيل وتنفيذ أعمال الصيانة وإزالة المكبات العشوائية وإنارة الشوارع على مدار الساعة.



ومن جانبه شكر علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية جهود بلدية النصيرات والدعم الذي يوفره رئيس البلدية لتشجيع التعاون مع المراكز الشبابية، وقال إن وزارة الشباب والرياضة ومن خلال المراكز الشبابية قدمت برامج للتوعية ومساندة المجتمع، رغم الأوضاع الصعبة التي نتجت عن جائحة "كورونا".

وأكد الباز أن الوزارة دعمت تنفيذ المخيم الافتراضي "مبادرون بلا حدود" في إطار تنفيذ مبادرات للتثقيف والوقاية وتعزيز دور الشباب في العمل التطوعي والإنساني لدعم جميع فئات المجتمع.



وقال إن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة تنظم دورات تدريب في جميع محافظات غزة لتشكيل فرق متطوعين وتنفيذ مبادرات للوقاية من وباء "كورونا".