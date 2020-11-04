الصحة تعزز تعاونها مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، مجلس أمناء الجامعة الاسلامية ممثلاً بنائب رئيس المجلس د. محمد العكلوك.

و أشاد د. أبو الريش، بالعمل الممتد والعلاقة المميزة مع الجامعة الاسلامية، في مختلف العناوين كتدريب الطلبة وتنفيذ الدبلومات، مشيراً الى محطات التعاون والتكامل المختلفة خاصة فيما يتعلق بمستشفى الصداقة التركي كإضافة لتلك المحطات، وما يمثله المستشفى اليوم من دور هام بتقديم الخدمة والرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا .

وبين د. أبو الريش مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة وما تبذله وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تثبيط منحى التفشي، مؤكدا على أهمية تضافر كافة المكونات المجتمعية من اجل تعزيز الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة .

الى ذلك ثمن نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الاسلامية د. محمد العكلوك الجهود المقدرة التي تبذلها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، والصورة المشرفة للطواقم الصحية التي تواصل العمل بكافة امكانياتها لتقديم الخدمة وتعزيز الرعاية الصحية .