التعليم في الوسطى يستأنف الدراسة في مدارس البريج

الوسطى- الرأي

استأنفت مديرية التربية والتعليم بالوسطى الدراسة بمدارس البريج الثانوية للبنات (أ ، ب) ومدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين (أ ، ب) ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الطوارئ واستكمالاً لخطة العودة الآمنة للمدارس،

جاء ذلك، بحضور وفد من المديرية ضم كل من المشرف التربوي د. ناصر اليافاوي ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب ومدراء المدارس، وذلك بعد رفع الحظر المفروض على المنطقة وتحولها الى منطقة صفراء.



واطمأن وفد المديرية على الطلبة وإدارة المدارس وهنأهم بعودة التعليم الوجاهي، وأكد أن المديرية تتابع سير العملية التعليمية ضمن العودة الآمنة وفق الإجراءات الوقائية و الصحية اللازمة لطلاب المدارس، مثمناً جهود إدارة مدارس البريج والطواقم التدريسية ودورهم في استئناف العملية التعليمية.

وأشاد الوفد بانضباط و التزام الطلاب والطالبات خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، والتزامهم بالبروتوكولات الصحية، متمنياً السلامة التامة للجميع.

