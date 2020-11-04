وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 373 قضية وتوقف 93 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 3560 مولودًا و209 حالات وفاة بغزة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 2500 معاملة خـلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية تنمية الصحة تعتمد دورة مكافحة العدوى ضمن برنامج الامتياز وكالة الرأي الفلسطينية "بحر " يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولات جديدة لفحص الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية "واعد": 112 أسيرًا مصابًا بكورونا بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشتاء..فصل رعب لفقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية 281 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 130 حالة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة الداخلية بوزارة الصحة تنفذ عشرات الزيارات لتثبيط انتشار الوباء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب نابلس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:37

الشهيد رواجبة
الشهيد رواجبة

نابلس - الرأي

استشهد مواطن، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار من مسافة الصفر على مركبة المواطن بلال عدنان رواجبة (29 عاما) من بلدة عراق التايه، أثناء مروره على الحاجز المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مركبة رواجبة بعد اطلاق النار عليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

وذكرت أن الشهيد رواجبة يعمل مستشارا قانونيا برتبة نقيب في مديرية الأمن الوقائي في محافظة طوباس.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أن "فلسطينياً قادماً من نابلس على متن مركبة أطلق النار من مسدسه باتجاه برج مراقبة قريب دون وقوع إصابات، بينما رد الجنوب باستهدافه فاستشهد في المكان".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الجنود تعمدوا إطلاق النار للإجهاز على الشاب داخل المركبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟