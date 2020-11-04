استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب نابلس

نابلس - الرأي

استشهد مواطن، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار من مسافة الصفر على مركبة المواطن بلال عدنان رواجبة (29 عاما) من بلدة عراق التايه، أثناء مروره على الحاجز المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مركبة رواجبة بعد اطلاق النار عليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

وذكرت أن الشهيد رواجبة يعمل مستشارا قانونيا برتبة نقيب في مديرية الأمن الوقائي في محافظة طوباس.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أن "فلسطينياً قادماً من نابلس على متن مركبة أطلق النار من مسدسه باتجاه برج مراقبة قريب دون وقوع إصابات، بينما رد الجنوب باستهدافه فاستشهد في المكان".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الجنود تعمدوا إطلاق النار للإجهاز على الشاب داخل المركبة.