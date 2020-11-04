الرقابة الداخلية بوزارة الصحة تنفذ عشرات الزيارات لتثبيط انتشار الوباء

غزة- الرأي

أكد الدكتور ماهر شامية مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة الصحة، أن إدارته عملت على تنفيذ (171 زيارة) رقابية منذ بدء جائحة كورونا للإدارات المختلفة بالوزارة، نتج عنها مئات التقارير والتوصيات ذات صبغة رقابية وفنية وإدارية.

وحول طبيعة عمل الإدارة العامة للرقابة الداخلية منذ بدء الجائحة حدثنا د. ماهر قائلا:" انتهجنا عدة خطط ممنهجة في التعامل مع جائحة "كورونا" فأخرنا دخوله، ثم انتقلنا إلى مرحلة الانتشار ثم التثبيط الوبائي، وذلك من خلال الاستعداد الكامل للإدارات العامة ذات العلاقة للاستجابة لمتطلبات المرحلة.

وأوضح د. ماهر أنه تم توزيع فرق الرقابة الداخلية الميدانية بعد تقسيمها على محافظات القطاع الأربعة، مهمتها التعامل مع المستشفيات ومراكز الحجر الصحي والإدارات المختلفة، ثم يرسلون بدورهم تقارير رقابية للإدارة العامة ومن ثم نرفع بناء عليها توصيات إلى قيادة الوزارة وخلية الأزمة الخاصة ب "كورونا".

ومن المهام الملقاة على عاتق الإدارة العامة للرقابة الداخلية بين د. ماهر أن إدارته راقبت استعداد المستشفيات للحالة الوبائية والإجراءات الوقائية المتبعة في تعامل الطواقم الطبية والتمريض مع المرضى في المستشفيات ومراكز الفرز التنفسي والتأكد من جاهزية الاستقبالات والطوارئ، إلى جانب فحص تدابير السلامة والوقاية في العمل وتدريب الطواقم الطبية والتمريض لضمان عملهم على أكمل وجه.

وعن الخطط المرحلية والمستقبلية، أوضح د. ماهر أن وزارة الصحة تعمل وفق خطة واضحة المعالم هدفها تسطيح المنحنى الوبائي، فيما يعملون حالياً على بروتوكول التثبيط الوبائي لتخطي جائحة كورونا بأقل الخسائر البشرية الممكنة.

وأظهر د. ماهر تخوفاته من العودة للمربع الأول من انتشار الوباء خاصة بعد تسجيل إصابات مرتفعة وتذبذب الأعداد في الفترة الأخيرة، مشدداً على أنهم يعملون جاهدين على تطبيق خطتهم بشكل كامل بما يضمن سلامة الجميع.