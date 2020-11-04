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وزارة السياحة تنفذ جولات جديدة لفحص الالتزام بإجراءات الوقاية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:48

وزارة السياحة تنفذ جولات جديدة لفحص الالتزام بإجراءات الوقاية
وزارة السياحة تنفذ جولات جديدة لفحص الالتزام بإجراءات الوقاية

غزة- الرأي

نفذت طواقم وزارة السياحة والاثار أمس الثلاثاء، جولات تفقدية جديدة على العشرات من المنشآت السياحية في مدينة غزة بهدف فحص الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة.


وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة اجرت أمس زيارات لأكثر من 45 منشأة سياحية ما بين مطاعم وكافيهات واستراحات وشاليهات تقع في نطاق مدينة غزة، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياه وسلامه المواطنين واصحاب المنشات .


واشارت الوزارة إلى انها راقبت تطبيق الاجراءات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة الحرجة من انتشار المرض في قطاع غزة، وابرزها التباعد وعدم الازدحام بين المواطنين، والالتزام بلبس الكمامة ووضع معقمات لاستخدامها من الزائرين ، اضافة الى الاغلاق في الموعد المحدد .
وأشارت الوزارة الى أنها رصدت العديد من التجاوزات والمخالفات للتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، حيث وجهت تنبيهات لأصحاب تلك الأماكن، بضرورة الالتزام لضمان عدم اغلاق المنشاة .
وشددت الوزارة على اصحاب المنشآت السياحية بضرورة ضبط الحالة والتصرف بوعى لعدم التسبب في خطر على صحة المواطنين ، والحد من انتشار الفيروس
 

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