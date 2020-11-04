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بعد ارتفاع عدد المصابين للعشرات

"بحر " يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:57

"بحر " يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

غزة- الرأي

حمل د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وذلك بعد ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في السجون الاسرائيلية لعشرات الأسرى، بينما أفادت بعض الاحصائيات بارتفاع العدد لـ "81" أسيراً سجن "جلبوع" بمفرده.

وحذر د. بحر في تصريح صحفي، من ازياد عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات والأيام المقبلة، خاصة في ظل سياسية الإهمال الطبي المتعمدة والممنهجة وانعدام الإجراءات الوقائية داخل سجون الاحتلال واستهتار إدارة السجون في الحفاظ على سلامة الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون في ظروف اعتقاليه صعبة وسيئة، وان مخاوف انتشار وباء كورونا بين صفوف الأسرى تتصاعد بشكل كبير في ضوء ارتفاع عدد الإصابات.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية كجهة اختصاص، للقيام بدور أكثر فاعلية والتدخل العاجل لاتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة، وإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى، للحفاظ على حياتهم، قبل تفشى الفيروس داخل السجون.

يذكر أن عددًا من الأسرى المصابين بفيروس "كورونا "، كانوا قد شعروا بأعراض المرض، منتصف الأسبوع الماضي، وأخبروا إدارة السجون بذلك، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تجري أي فحوصات لهم، فيما قامت منذ انتشار الجائحة بسحب المعقمات ومواد التنظيف من "الكانتينا" ومنعت الأسرى من الحصول على كمامات.

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