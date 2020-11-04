تنمية الصحة تعتمد دورة مكافحة العدوى ضمن برنامج الامتياز

غزة- الرأي

تواصل الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، عقد دوراتها التدريبية في مكافحة العدوى وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، لتستهدف من جديد الملتحقين ببرامج الامتياز بمختلف التخصصات.

وفي هذا الإطار افتتحت تنمية القوى البشرية دورة تدريبية في مكافحة العدوى للمنتسبين في برنامج العلاج الطبيعي.

وافتتح الدورة مؤزر الحنجوري، ممثلاً عن قسم متابعة التدريب في الخدمة مرحباً بمدرب الدورة أ. سليمان العديني أحد أعضاء لجنة مكافحة العدوى، والمتدربين الملتحقين بالبرنامج،

وتحدث عن أهمية هذه الدورة وماتحمله من مهارات ومعلومات قيمة حول طرق مكافحة العدوى، والسياسات الواجب اتباعها خلال التعامل مع المرضى بطريقة آمنة حفاظاً على سلامة الجميع.

كما أوضح ا. أحمد الشرفا رئيس قسم الامتياز أن الحصول على دورة مكافحة العدوى هي أحد الشروط الأساسية لاستئناف التدريب في برنامج الامتياز، داعياً الملتحقين لضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، واكتساب المهارات المستفادة من التدريب لتطبيقها خلال حياتهم العملية.