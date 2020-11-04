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طوارئ تعليم الوسطى تتفقد استئناف الدراسة بمدارس البريج

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:19

طوارئ تعليم الوسطى تتفقد استئناف الدراسة بمدارس البريج
طوارئ تعليم الوسطى تتفقد استئناف الدراسة بمدارس البريج

الوسطى- الرأي

أجرى وفد من لجنة الطوارئ المركزية بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالوسطى ومجلس أولياء الأمور المركزي، جولة على مدارس البريج للاطمئنان على عودة الطلبة ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس بعد رفع الحظر عن المنطقة وعودة الطلبة لمدارسهم.

 

 وضم الوفد مدير الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة فطين البنا ومسؤول لجنة الطوارئ الفرعية بالوسطى مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي، ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي والمشرف التربوي د. ناصر اليافاوي ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي.

 

 مدير الدائرة الإدارية أوضح أن الجولة تأتي للاطمئنان على استئناف الدراسة بمدارس البريج بع رفع الحظر عن المنطقة وتحولها لمنطقة آمنة للمعلمين للطلبة، وأضاف السدودي أن الوزارة والمديرية تتابع انتظام الدراسة ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة، و للوقوف عن قرب على استعدادات وتجهيزات المدارس ومدى التزام وتقيد الطلبة بالتعليمات الصحية والوقائية.

 

 مدير الإعلام بالعلاقات العامة عضو لجنة الطوارئ بالوزارة فطين البنا أشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارس البريج للوصول إلى هذه الجاهزية مما ساعد على استئناف الدراسة وعودة الطلبة ضمن العودة الآمنة للمدارس.

 

 وأضاف البنا أن الوزارة والمديرية وضعت الخطط والتجهيزات للتعامل مع توقف الدراسة واستئنافها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وما تفرضه الخارطة الوبائية لجائحة كورونا بما يضمن أعلى مستويات الحماية للطلاب والمعلمين وللوقاية من جائحة كورونا.

 

4 (7) طوارئ تعليم الوسطى تتفقد استئناف الدراسة بمدارس البريج
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