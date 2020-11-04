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حماس: اغتيال "رواجبه" يجب أن يدفعنا لوحدة المقاومة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:25

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غزة- الرأي:

عقبت حركة حماس على استشهاد الشاب بلال عدنان رواجبه جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه جنوب نابلس.

وشددت الحركة في بيان لها الأربعاء، أن مشهد اغتيال "رواجبه يدلل على بشاعة الاحتلال وعقليته الإجرامية ضد أبناء شعبنا.

وتقدمت بالتعزية من عائلة الشهيد وأهالي محافظة نابلس، مشددة على أن الشهداء هم مشاعل الحرية التي تنير طريق المقاومة والتحرير.

وقالت: "إن دماء الشهيد رواجبه تؤكد مرة أخرى أن خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال هو القادر على لجم الاحتلال ومنع جرائمه، وهو ما يتطلب بالبدء ببرنامج نضالي شامل عنوانه كنس الاحتلال وطرد مستوطنيه من فوق أرضنا".

وأوضحت أن خيار الوحدة على أساس المقاومة وتحرير الأرض والأسرى أصبح ضرورة ملحة في ظل ما تتعرض له أرضنا من نهب، وما يتعرض له أسرانا من هجمة صهيونية شرسة ولا مبالاة بمعاناتهم.

وتابعت "هذا العدو المجرم ما زال منذ أكثر من 100 يوم يتلذذ على عذابات الأسير ماهر الأخرس والذي وصل مرحلة حرجة يمكن أن يعلن فيها استشهاده".

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