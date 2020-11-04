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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للبرفيسور "البرغوثي" للمرة الثانية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:29

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فلسطين المحتلة - الرأي

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير البرفيسور عماد البرغوثي من بيت ريما قضاء رام الله لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي .

وقالت زوجته سهير عساف: "قبل تمديده بيوم أخبرني المحامي، أن قاضي المحكمة قرر الإفراج عنه في الثامن من تشرين ثاني الحالي بدون قرار جوهري، واليوم يتم تمديد الاعتقال الإداري وهو أكاديمي يدرس في جامعة القدس في ابو ديس".

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل البرفيسور "البرغوثي" بتاريخ 16/7/2020 أثناء مروره من حاجز عسكري قرب بلدة عناتا قضاء القدس، وحوله للاعتقال الإداري بدون تهمة واعتمادا على ما يسمى بالملف السري الوهمي، والذي يعتبر سيفا مسلطا على رقاب المعتقلين الإداريين .

يذكر أن الاحتلال اعتقل الأسير البرفيسور البرغوثي سابقا في الاعتقال الإداري لنشاطه الاجتماعي والأكاديمي .

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