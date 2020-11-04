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"بداية الشمال" تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:03

9999083548
9999083548

غزة- الرأي:

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم الأربعاء، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة ودفع غرامة مالية في قضيتي قتل المواطن سليم عبد الحي أبو عيطة، والمواطن نبيل إسماعيل أبو مقاط.

وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى بحق المتهم الأول "م. ص" عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة في مكان عام وإتلاف مال الغير، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة بعد دفع غرامة مالية قدرها 1000 شيكل ومصادرة أداة الجريمة.

كما قضت المحكمة بحبس المدان الثاني "ح.ص" والثالث "م.ص" مدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات وتغريمهم بغرامة مالية قدرها 300 شيكل أو الحبس بدلاً منها وذلك عن تهمة المشاجرة وإتلاف مال الغير خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

في ذات السياق، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن نبيل إسماعيل مقاط بحق المتهم "ش.م" عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وذلك بعد دفع غرامة مالية 1000 شيكل.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم وإنجاز الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما قضايا القتل والتي لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء.

وشدد المجلس على أنه لا يسمح بإطالة اجراءات التقاضي، بما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، ومنح الساعات القضائية الكافية، في إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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