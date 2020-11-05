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سبع كواكب مرئية فى سماء الليل هذا الأسبوع..اعرف التفاصيل

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:38

سبع كواكب مرئية فى سماء الليل هذا الأسبوع..اعرف التفاصيل
سبع كواكب مرئية فى سماء الليل هذا الأسبوع..اعرف التفاصيل

سيقدم النظام الشمسي عرضًا لمراقبي السماء هذا الأسبوع، حيث تظهر جميع الكواكب السبعة الموجودة خارج الأرض في سماء الليل في وقت ما خلال الأيام السبعة المقبلة، وسيكون كوكب الزهرة ألمعهم، لكن سيكون كوكب عطارد والمريخ والمشتري وزحل مرئيًا بالعين المجردة أيضا، وأورانوس ونبتون مرئيًا بالمنظار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من الأفضل مشاهدة المريخ وزحل والمشتري في المساء، وبافتراض أن الغيوم صامدة والسماء صافية، فإن كوكب الزهرة لن يُفوت في سماء الصباح.

كما أنه إذا كنت بدون تلسكوب أو منظار، ستظهر جميع الكواكب باستثناء نبتون وأورانوس كنجوم أو نقاط ضوء في مواجهة الليل المظلم أو سماء الصباح الباكر.

سيكون نبتون بالكاد مرئيًا باستخدام منظار أو تلسكوب صغير بعد حوالي 9 ساعات من غروب الشمس، وسيكون أورانوس مرئيًا بالعين المجردة في ليلة مظلمة جدًا.

كما أنه من الأفضل مشاهدة كوكب الزهرة وعطارد في سماء الصباح، قبل الفجر مباشرة وستكون الزهرة ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر، وللعثور على عطارد، عليك أولاً البحث عن كوكب الزهرة ثم انظر إلى الأسفل، بالقرب من الأفق.

يتفوق كوكب الزهرة على عطارد بنسبة 70 مرة، لذلك سيكون أكثر خفوتًا من الزهرة، وسيكون مرئيًا بشكل أساسي في نصف الكرة الشمالي.

ولكن مع مرور الشهر على كوكب عطارد، أقرب كوكب إلى الشمس، سيصبح أكثر إشراقًا تدريجيًا في النهار ويرتفع أعلى في السماء، ويبقى في الخارج لفترة أطول قبل غروب الشمس.

سيظهر كوكب المريخ والمشتري مع بدء الليل في السقوط - حيث يظهر المريخ على أنه ألمع نجم في النصف الشرقي من السماء.

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