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إحذروا قيلولة ما بعد الأكل... أضرارها كثيرة!

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:43

إحذروا قيلولة ما بعد الأكل... أضرارها كثيرة!
إحذروا قيلولة ما بعد الأكل... أضرارها كثيرة!

يحب بعض الأشخاص النوم مباشرةً بعد تناول الطعام، وكثر يفعلون ذلك في فترة ما بعد الظهر. لكن يبدو أن هذه العادة سيئة وتنطوي على بعض الأضرار الصحية.

ففي هذه الحالة يكون حمض المعدة نشطاً لأنه يُعد عاملاً مؤثراً في عملية الهضم. ومن الممكن أن يسبّب أخذ وضعية الاستلقاء المعاناة من الحرقة ومن ألم مزعج في الصدر والحنجرة.

كذلك قد تؤدي هذه العادة إلى زيادة الوزن. فأثناء النوم لا يحرق الجسم الكثير من السعرات الحرارية. ولهذا لا يُنصح بالاستلقاء على السرير مباشرةً بعد الانتهاء من تناول الطعام.

ولتجنّب هذه الأضرار، يُنصح أولاً بالانتظار لبعض الوقت، أي إلى أن يمر الطعام من المعدة إلى الأمعاء، ومن ثم النوم.

ويشير الكثير من خبراء التغذية إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق 3 ساعات. ومن الأفضل الانتظار إلى أن يحين الليل، وهكذا يمكن النوم بشكل سليم وصحّي، شرط ألا يتم ذلك بعد تناول العشاء مباشرةً.

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