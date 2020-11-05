الطقس: أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط، بإذن الله، الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ويكون الجو هذه الليلة بارداً، وتسقط، بإذن الله، الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم غد الجمعة فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط، بإذن الله، أمطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيف في ساعات المساء لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.