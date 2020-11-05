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بسبب الأحوال الجوية

تعطل خط الوسطى وتوربين من شركة التوليد

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:15

الوسطى- الرأي:

قالت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الخميس، بأن الأحوال الجوية الليلة الماضية تسبب بفصل خط رقم 7 المغذي لمحافظة الوسطى من الداخل المحتل، وكذلك خروج أحد التوربينات العاملة في محطة التوليد عن العمل بسبب خلل طارئ.

وأوضحت شرطة الكهرباء، أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لإعادة كميات الكهرباء التي فقدت بسبب تلك الأعطال الطارئة، والتي تقدر ب(12) ميجاوات للخط الإسرائيلي، و(20) ميجاوات لتوربين المحطة، بما مجموعه قرابة (32) ميجاوات من أصل (185) ميجاوات تقريبا.

وتشهد حالة الطقس في فلسطين منخفضًا جويًا وسط توقعات بسقوط أمطار متفرقة.

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