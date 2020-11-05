وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات توضح آلية تعاملها مع فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: فرق الطب الوقائى تجري نحو (4000) مسحةPCR للمسافرين وكالة الرأي الفلسطينية العلاج الطبيعي بمجمع الشفاء يقدم نحو (2000) جلسة علاجية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 858 مسافرًا ووصول 545 عائدًا عبر معبر رفح الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2667) الخميس 5/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعطل خط الوسطى وتوربين من شركة التوليد وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم 102 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتخطى دينامو كييف بصعوبة ويوفنتوس يفوز بسهولة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

رئيس بلدية ديرالبلح يستكمل زيارته لمدارس الثانوية بالمدينة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:01

الوسطى- الرأي:

استكمل رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو زيارته الميدانية للمدارس الثانوية والتي شملت مدرسة خولة بنت الأزور، مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية والتي استأنف فيهم الدوام بعد الانتهاء من تجهيزهم ضمن المرحلة الثانية للعودة الآمنة للطلاب وسط اجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم والمؤازرة للطلاب والهيئة التدريسية لاستكمال العملية التعليمية دون عراقيل في ظل ظهور حالات كورونا داخل المجتمع، مشدداً على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الجسدي ومنع التجمعات الطلابية في فترة الاستراحة لضمان سلامتهم.

وثمن دور الإدارة في حرصها على النهوض بالعملية التعليمية وتوفير سبل التعليم الآمن رغم الظروف الراهنة، وأضاف: لا يمكن إخفاء دور التعليم الوجاهي المساند للتعليم الالكتروني لضبط العملية التعليمية وتعزيز روح المنافسة لدى الطلاب متمنياً أن يمضي العام بسهولة ويسر.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس البلدية هدية للمدرسة للتعبير عن مساندتهم لهم في هذه الظروف وتعزيز صمودهم وحرصهم على سير المسيرة التعليمية بشكل أفضل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟