رئيس بلدية ديرالبلح يستكمل زيارته لمدارس الثانوية بالمدينة

الوسطى- الرأي:

استكمل رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو زيارته الميدانية للمدارس الثانوية والتي شملت مدرسة خولة بنت الأزور، مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية والتي استأنف فيهم الدوام بعد الانتهاء من تجهيزهم ضمن المرحلة الثانية للعودة الآمنة للطلاب وسط اجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم والمؤازرة للطلاب والهيئة التدريسية لاستكمال العملية التعليمية دون عراقيل في ظل ظهور حالات كورونا داخل المجتمع، مشدداً على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الجسدي ومنع التجمعات الطلابية في فترة الاستراحة لضمان سلامتهم.

وثمن دور الإدارة في حرصها على النهوض بالعملية التعليمية وتوفير سبل التعليم الآمن رغم الظروف الراهنة، وأضاف: لا يمكن إخفاء دور التعليم الوجاهي المساند للتعليم الالكتروني لضبط العملية التعليمية وتعزيز روح المنافسة لدى الطلاب متمنياً أن يمضي العام بسهولة ويسر.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس البلدية هدية للمدرسة للتعبير عن مساندتهم لهم في هذه الظروف وتعزيز صمودهم وحرصهم على سير المسيرة التعليمية بشكل أفضل.