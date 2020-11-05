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المشرفون التربويون بتعليم الوسطى يعدون بطاقات التعلم الذاتي

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:59

المشرفون التربويون بتعليم الوسطى يعدون بطاقات التعلم الذاتي
المشرفون التربويون بتعليم الوسطى يعدون بطاقات التعلم الذاتي

غزة- الرأي

 يعكف المشرفون التربويون بقسم الإشراف التربوي في مديرية التربية و التعليم بالمحافظة الوسطى، على إعداد بطاقات التعلم الذاتي لطلبة الصفوف من الخامس الأساسي حتى التاسع الأساسي للفصل الدراسي الأول و بمشاركة لجان المباحث المختلفة.

 رئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة قال: إن هناك جهود كبيرة يبذلها المشرفين التربويين في هذا الوقت بهدف إعداد بطاقات تعلم ذاتي لمباحث اللغة العربية و الرياضيات و اللغة الإنجليزية، مبيناً أن هذه البطاقات تم إعدادها وفق قائمة معايير ترتبط بشكل كبير بمهارات المحتوى الدراسي للفصل الدراسي الأول.

 حيث تم تشكيل فرق ضمت المشرفين التربويين و نخبة من المعلمين المميزين في كل مبحث من المباحث الثلاثة لإعداد بطاقات التعلم الذاتي.

 و بيّن المشرفون التربويون بأن قائمة المعايير التي تم إعداد هذه البطاقات بناء عليها ترتبط بمفردات ومهارات المحتوى، و ضرورة أن تحمل كل بطاقة عنوان بالمهارة و المفهوم مع تقديم المادة بشكل متسلسل يتوافق مع تسلسل موضوعات ودروس المنهاج الدراسي بحيث تكون جاذبة ومثيرة لدافعيتهم.

 وأضاف المشرفون بأن بطاقات التعليم الذاتي تشمل تدريبات متنوعة من حيث الشكل والتفكير  وتتضمن إرشادات خاصة بأولياء الأمور و الطلبة.

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