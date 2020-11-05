الاقتصاد تنظم 71 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة 71 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حمايت المستهلك حررت 4 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و7 محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت أن الطواقم ضبطت وأتلفت كميات كبيرة من الأجبان وعلب الفول وتوابل ومواد غذائية بسبب ظهور علامات فساد عليها.

وأشارت إلى تم تنفيذ 7 جولات ميدانية لمنشآت تجارية جرى التركيز خلالها على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وبينت أن دائرة المكاييل والموازيين بالوزارة نظمت جولات على محطات الوقود في محافظة الشمال لمعاينة الموازيين والتأكد من سلامتها.