وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش مواضيع قانون العمال مع المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستأنف الدراسة بمناطق حمراء بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تُمهل مُتهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تناقش مع شرطة المرور الاستعداد للفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تشارك في تنفيذ البرنامج الدعوي "ولتصنع على عيني" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالداخلية يفتتح دورة بعنوان "العمل بروح الفريق" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تهنئ وكيل وزارة الحكم المحلي بالمنصب الجديد وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة و"الفاو" تنفذان ورشات عمل لمربي "الأبقار الحلوب" وكالة الرأي الفلسطينية مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 60 ألف مُعاملة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنهي جمع عينات المياه "دورة الخريف"لعام 2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وسط إجراءات وقائية كبيرة

التعليم تستأنف الدراسة بمناطق حمراء بقطاع غزة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:40

غزة- الرأي

استأنفت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس، الدراسة بمناطق حمراء بعد رفع الحظر عنها.

وقالت الوزارة، إن استئناف الدراسة في هذه المناطق جاء وفق إجراءات كبيرة التطهير والتنظيف وخطة السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قررت تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة في المناطق المصنفة حمراء، (بيت حانون، التركمان، الشيخ رضوان، والبريج)، اعتباراً من صباح أمس الأربعاء، مراعاة للظروف العامة وحاجات المواطنين.

وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستراقب مدى التزام المواطنين في تلك المناطق باحتياطات الوقاية والسلامة.

4e275bac-dccb-48fa-9036-ea8861d643c6 5bb39889-4a00-488c-b5b2-e29366cfe170 6b7918ef-b9a9-417e-a1c2-805a0c076244 6c0ff5da-725d-4a3c-aac5-91a7c2c85edc 36da2a29-183d-465f-b05b-c99de8aa579b 35dd3f6f-8d64-49da-ab58-02db2295e469 f6cf2714-92a7-4957-8152-03acbf5a3041 c08cb94c-bbb9-49e6-a75a-eceaa7e90184
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟