التعليم تستأنف الدراسة بمناطق حمراء بقطاع غزة

غزة- الرأي

استأنفت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس، الدراسة بمناطق حمراء بعد رفع الحظر عنها.

وقالت الوزارة، إن استئناف الدراسة في هذه المناطق جاء وفق إجراءات كبيرة التطهير والتنظيف وخطة السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قررت تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة في المناطق المصنفة حمراء، (بيت حانون، التركمان، الشيخ رضوان، والبريج)، اعتباراً من صباح أمس الأربعاء، مراعاة للظروف العامة وحاجات المواطنين.

وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستراقب مدى التزام المواطنين في تلك المناطق باحتياطات الوقاية والسلامة.