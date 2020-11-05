التعليم في خان يونس يعقد مسابقة الرسم الالكترونية "إلا رسول الله"

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، مسابقة الرسم الالكترونية عبر تقنية الزووم، بعنوان: "إلا رسول الله"، وذلك بحضور: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. يسري الغول مدير الدائرة الثقافية بالوزارة، وأ. إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. غسان حماد مشرف مبحث الفنون والحرف، وأ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي، وأ. رمزي قنن مشرف النشاط الكشفي.

تستهدف المسابقة طلبة الصفوف من 7 الأساسي إلى 12 بفروعه، وتهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية لدى الطلبة، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن حبهم للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى استثمار مواهبهم في الدفاع عن معتقداتهم.

وتأتي هذه المسابقة للرد على الهجمة الشرسة التي يشنها أعداء الدين الإسلامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

