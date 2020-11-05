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تعليم شرق غزة يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "ابداعات في زمن الكورونا"

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:55

تعليم شرق غزة يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "ابداعات في زمن الكورونا"
تعليم شرق غزة يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم كوكبة من الطلبة الفائزين بمسابقة " ابداعات في زمن الكورونا" .

و مسابقة ابداعات في زمن الكورونا هي مسابقة أطلقها قسمي الأنشطة التربوية و الصحة المدرسية بالمديرية بهدف التوعية من فيروس كورونا و اسثتمار وقت الفراغ لدي الطلبة خلال الحجر المنزلي حيث استهدفت جميع طلبة مدارس مديرية شرق غزة .

و حضر التكريم الذي تم بمركز التدريب شرق غزة أ. مازن نور الدين مدير التربية و التعليم شرق غزة و د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية و أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة التربوية و أ. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية بالاضافة الي الطلبة المحتفي بهم و معلميهم.

و رحب أ. نور الدين بالجميع كما و هنأ الطلبة الفائزين متمنيا لهم مزيد من التميز و الابداع و أكد مدير التربية و التعليم علي أهمية هذه المسابقة في التوعية من فيروس كورونا داعيأ الجميع بالالتزام التام باجراءات السلامة و الوقاية و العمل علي تعزيزها هذا و تحدث نور الدين حول انجازات المديرية مشيرا أن الجميع يعمل كخلية نحل في ظل هذه الظروف الاسثتنائية جراء جائحة كورونا.

بدوره تحدث أ. نصار حول المسابقة و أهدافها مؤكدا ان العديد من طلبة شرق غزة شاركوا فيها من خلال ابداعاتهم المنوعة في الرسم و الشعر و المسرح و القصة القصيرة و النشيد

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