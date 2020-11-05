الاحتلال يمدد ولاية "منسق شؤون الأسرى والمفقودين" لديه

فلسطين المحتلة - الرأي

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اليوم الخميس، تمديد فترة ولاية "منسق شؤون الأسرى والمفقودين" لديه "ياروم بلوم".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11)، أن "نتنياهو" قرر تمديد فترة ولايته بسنة إضافية، حيث يعمل منذ 3 سنوات بهذا المنصب عقب استقالة سلفه "ليؤور لوتان".

ومن بين المهام التي قام بها بلوم منسقاً هي جهود استعادة رفات الجندي "زخاريا باومل" من سوريا بعد عثور الجيش الروسي على رفاته في مقبرة مخيم اليرموك بدمشق.

كما يدير بلوم مساعٍ لاستعادة الجنود والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2014.

يذكر أن بلوم شغل سابقاً مناصب قيادية في جهاز مخابرات الاحتلال.