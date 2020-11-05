الاحتلال يهد منازل ويعتقل شبان في بير الحمام بالنقب

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 3 شبان فلسطينيين وهدمت منزلاً مأهولاً، عقب اقتحام قرية بير الحمام في النقب المحتل.

وشارك في الاقتحام قوات كبيرة من وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، حيث شمل مساكن عرب الرفايعة المحاذية لقرية الزرنوق، غير المعترف.

وكان مفتشو "سلطة تطوير النقب" التابعة للاحتلال هددوا أبناء عائلة الرفايعة بفرض الغرامات المالية الباهظة، مطالبين إياهم بهدم بيوتهم بأنفسهم، فيما رفضت العائلة وأكدت تمسكها بمنازلها وأرضها.

وتتعرض قرية بير الحمام لهجمة شرسة منذ هدم 3 منازل لعائلة سالم الرفايعة وإعادة إعمارها من قبل أهالي القرية، حيث أعادت الشرطة الإسرائيلية اعتقال الرفايعة، الأسبوع الماضي.