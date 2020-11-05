وكالة الرأي الفلسطينية "دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "ابداعات في زمن الكورونا" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في خان يونس يعقد مسابقة الرسم الالكترونية "إلا رسول الله" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش مواضيع قانون العمال مع المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستأنف الدراسة بمناطق حمراء بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تُمهل مُتهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تناقش مع شرطة المرور الاستعداد للفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تشارك في تنفيذ البرنامج الدعوي "ولتصنع على عيني" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالداخلية يفتتح دورة بعنوان "العمل بروح الفريق" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تهنئ وكيل وزارة الحكم المحلي بالمنصب الجديد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهد منازل ويعتقل شبان في بير الحمام بالنقب

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:07

9998868352-jpg-23115614218850638
9998868352-jpg-23115614218850638

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 3 شبان فلسطينيين وهدمت منزلاً مأهولاً، عقب اقتحام قرية بير الحمام في النقب المحتل.

وشارك في الاقتحام قوات كبيرة من وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، حيث شمل مساكن عرب الرفايعة المحاذية لقرية الزرنوق، غير المعترف.

وكان مفتشو "سلطة تطوير النقب" التابعة للاحتلال هددوا أبناء عائلة الرفايعة بفرض الغرامات المالية الباهظة، مطالبين إياهم بهدم بيوتهم بأنفسهم، فيما رفضت العائلة وأكدت تمسكها بمنازلها وأرضها.

وتتعرض قرية بير الحمام لهجمة شرسة منذ هدم 3 منازل لعائلة سالم الرفايعة وإعادة إعمارها من قبل أهالي القرية، حيث أعادت الشرطة الإسرائيلية اعتقال الرفايعة، الأسبوع الماضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟