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الصحة بغزة: تطور خطير في منحنى تفشي فيروس "كورونا"

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:13

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غزة- الرأي:

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الخميس، إلى مزيد من الحذر واتخاذ إجراءات السلامة في ظل زيادة أعداد الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة الطب الحرج في الوزارة د. إياد أبو كرش، إن أعداد الإصابات الخطيرة بفيروس كوفيد 19 تشهد ازدياداً ملحوظاً مقارنةً مع الأسابيع الماضية.

وذكر "أبو كرش" في بيان له، أنهم تحدثوا سابقاً عن نسبة إشغال لأسرًة العناية المركزة لا تتجاوز 7 أسرة من أصل 50 سريراً مخصصة للحالات الخطرة المصابة بـ"كورونا".

وأضاف "إلا أننا اليوم نتحدث عن 20 حالة خطير منها 9 حالات تحت أجهزة التنفس، وهذا مؤشر خطير على تطور الحالة الوبائية".

وأشار إلى أنه الأمور قد تسير نحو الأسوأ، مما يؤثر على القدرة السريرية للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي في مستشفى غزة الأوروبي.

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