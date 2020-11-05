الأوقاف: اتخاذ قرارات صارمة بحق المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال صلاة الجمعة والصلوات المفروضة حفاظًا على الأنفس في ظل جائحة "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان لها الخميس، إنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المساجد المخالفة وغير الملتزمة قد تصل إلى إغلاق المسجد حسب البرتوكول المعمول به لديها.

ونوهت إلى أهمية استشعار المسئولية وإظهار الصورة الإيجابية في الانضباط والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة، والمحافظة على التباعد أثناء الصلاة.

ولفتت إلى أنه في إطار السعي المستمر للحفاظ على حالة الالتزام في المساجد تم إصدار تعليمات واضحة للعاملين في المساجد بضرورة تنظيف المساجد وتعقيمها بشكل دوري لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامة الشعائر المفروضة.

وشددت = على ضرورة تفعيل دور لجان الضبط في المساجد، لتوجيه الإرشادات للمصلين ومتابعة التزامهم بالإجراءات الوقائية"

وأضافت "سيتم استنفار طواقم التفتيش والرقابة لمتابعة حالة الالتزام، والإبلاغ عن المساجد التي تشهد ضعفاً وتدني في نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وطالبت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن المساجد التي يُلاحظ فيها حالة من التراخي والاستهتار بالإجراءات الوقائية، من خلال إيصال الشكاوى والملاحظات عبر رقم جوال (0599345155).