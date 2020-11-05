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135 صوتاً بالأمم المتحدة لصالح اعتبار الأقصى موقعاً للمسلمين

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:19

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فلسطين المحتلة - الرأي

صوتت 139 دولة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح قرار يعتبر المسجد الأقصى معلماً إسلامياً فقط، من خلال الإشارة إليه فقط باسمه الإسلامي (الحرم الشريف).

وكان هذا القرار، واحدا من بين سبعة قرارات أخرى مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي، أقرتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال اليوم وأمس.

وعلق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "جلعاد" أردان على القرار قائلاً: "إنه يتجاهل تماما أي صلة بين اليهود والحرم القدسي، هذه وصمة عار".

وأضاف "أردان"، "لن يغيروا حقيقة علاقتنا بالقدس، إنها أقوى من أي وقت مضى، وهناك عدد من الدول تنقل سفاراتها إلى هناك".

ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة، بحسب السفير الإسرائيلي، في الوقت الذي عززت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها للتأكيد على ارتباط "إسرائيل" بالقدس.

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