الاحتلال يعلن الحصول على سفن "ساعر 6" المتطوّرة من ألمانيا

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن أولى السفن الحربية من سلسلة سفن الصواريخ من نوع "ساعر 6" ستصل إليه أوائل الشهر المقبل قادمة من ألمانيا.

ولفت الجيش في بيان لها أن تلك السفن ستدخل الخدمة في سلاح البحرية الإسرائيلي، مبيناً أنه سيتسلم السفن الثلاث الأخرى من ذات النوع نهاية العام 2021.

وقال إن سفن "ساعر 6" تعد الأكثر حداثة، وهي مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة.

وأشار إلى أن السفن الحديثة تحوي أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ والنيران منحني المسار ومنظومة القبة الحديدية البحرية إضافة للقدرة على إطلاق الصواريخ بحر-بحر.

وذكر أنها تتمتع بإمكانيات هجومية أكثر دقة، ومجهزة بقدرات اتصال متقدمة تمكنها من التفاعل بسرعة مع كافة وحدات وأذرع الجيش المختلفة.