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وفاة جديدة جراء "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:33

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1789939099

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميٍ، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم، ما يرفع العدد إلى 284 حالة وفاة، و6737 إصابة.

وأوضحت السفارة لدى المملكة العربية السعودية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا"، للمواطنة عائشة محمد عبده (85عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا بالمملكة إلى 98 حالة.

وفي الولايات المتحدة، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ما يبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.

ولفتت الخارجية إلى مغادرة 4 دفعات جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال اليوم إلى كل من تركيا، والكويت، وقطر، والسعودية، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

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