مطالبات إسرائيلية بتنفيذ "الضم" قبل ظهور نتائج الانتخابات الأميركية

فلسطين المحتلة - الرأي

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس ما يسمى "مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية" يوسي داغان، طالب بتطبيق خطة الضم الإسرائيلية فورًا، قائلاً: "بمرور كل يوم تزداد الأمور صعوبة".

وأضاف "داغان" نقلاً عن موقع عكا للشؤون الإسرائيلية اليوم الخميس، "إنه ما زال يأمل بأن تكون هناك نتيجة جيدة في الانتخابات الأميركية".

بدوره، قال عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" إنه "في حال خسر دونالد ترمب سيتعيّن علينا الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة وتثبيتها قبل وصول جو بايدن إلى الرئاسة".

من جهته، أكد "عاموس يادلين" أن هناك مخاوف من أن يُغير "جو بايدن" سياسة الولايات المتحدة بشكل كبير، مبيناً أن كلا الطرفين لهما نهج مماثل تجاه الشرق الأوسط، فهما لا يريدان المزيد من الحروب ويريدون تعزيز السلام.

فيما قال سفير "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة "داني دانون": "على إسرائيل أن تشكر الرئيس دونالد ترمب وأن تعتاد على واقع بايدن، وفيما يتعلق بالقضايا الجوهرية سيكون لدينا أوقات عصيبة".