وكالة الرأي الفلسطينية 135 صوتاً بالأمم المتحدة لصالح اعتبار الأقصى موقعاً للمسلمين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: اتخاذ قرارات صارمة بحق المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تطور خطير في منحنى تفشي فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهد منازل ويعتقل شبان في بير الحمام بالنقب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد ولاية "منسق شؤون الأسرى والمفقودين" لديه وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعلن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة وكالة الرأي الفلسطينية "دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "ابداعات في زمن الكورونا" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في خان يونس يعقد مسابقة الرسم الالكترونية "إلا رسول الله" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش مواضيع قانون العمال مع المجلس الأعلى للقضاء
أخبار » الأخبار العبرية

مطالبات إسرائيلية بتنفيذ "الضم" قبل ظهور نتائج الانتخابات الأميركية

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:39

78c3e29b4e3a769d1aa77d6c5acc48d7
78c3e29b4e3a769d1aa77d6c5acc48d7

فلسطين المحتلة - الرأي

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس ما يسمى "مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية" يوسي داغان، طالب بتطبيق خطة الضم الإسرائيلية فورًا، قائلاً: "بمرور كل يوم تزداد الأمور صعوبة".

وأضاف "داغان" نقلاً عن موقع عكا للشؤون الإسرائيلية اليوم الخميس، "إنه ما زال يأمل بأن تكون هناك نتيجة جيدة في الانتخابات الأميركية".

بدوره، قال عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" إنه "في حال خسر دونالد ترمب سيتعيّن علينا الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة وتثبيتها قبل وصول جو بايدن إلى الرئاسة".

من جهته، أكد "عاموس يادلين" أن هناك مخاوف من أن يُغير "جو بايدن" سياسة الولايات المتحدة بشكل كبير، مبيناً أن كلا الطرفين لهما نهج مماثل تجاه الشرق الأوسط، فهما لا يريدان المزيد من الحروب ويريدون تعزيز السلام.

فيما قال سفير "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة "داني دانون": "على إسرائيل أن تشكر الرئيس دونالد ترمب وأن تعتاد على واقع بايدن، وفيما يتعلق بالقضايا الجوهرية سيكون لدينا أوقات عصيبة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟