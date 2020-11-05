الداخلية تُصدر قرارات جديدة تبعًا لتحديث الحالة الوبائية

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء الخميس، قرارات جديدة تبعًا للحالة الوبائية في القطاع.

وهذه هي القرارات:

أولاً: فرض مزيد من الإجراءات المُشددة على البيوت التي تخضع للحجر الصحي، ويمنع مغادرة أي فرد لتلك البيوت تحت كل الظروف.

ثانياً: كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي المنزلي ويغادر المنزل بأي طريقة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تصل إلى الحبس.

ثالثاً: يمنع الاحتشاد داخل المنازل، وإقامة بيوت العزاء والأفراح بأعداد كبيرة بما يخالف إجراءات السلامة والوقاية، وكلّ من يخالف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بحقه.

رابعاً: تشديد إجراءات حظر التجوال بعد الساعة 8:00 مساء، ومنع الحركة بشكل كامل، وإغلاق المنشآت والمحال التجارية كافة.

خامساً: إغلاق المساجد والمدارس في المناطق المصنفة حمراء، وتُسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات، اعتباراً من صباح غد الجمعة، ويستثنى من المدارس مرحلة الثانوية العامة فقط.

سادساً: المناطق المصنفة الحمراء هي:

- محافظة شمال غزة: بيت حانون، مخيم جباليا، مشروع بيت لاهيا، جباليا البلد.

- محافظة غزة: التفاح والدرج، اجديدة، التركمان، الشيخ رضوان، النصر.

- محافظة الوسطى: بلوك C وF في مخيم النصيرات.

- محافظة خانيونس: حي الأمل.

سابعاً: نؤكد على التزام المواطنين المتنقلين في المركبات بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها.

ثامناً: نُجدد دعوتنا للمواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة.