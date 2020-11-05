الأوقاف تعلن إغلاق مساجد المناطق الحمراء

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن إعادة إغلاق كافة المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء، اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الجمعة الموافق 6 / 11 / 2020م وحتى إشعار آخر.

وذكرت في بيان لها وصل "وكالة الرأي"، أن ذلك يأتي وفقًا لتقديرات لجنة الطوارئ العليا، والجهات المختصة في وزارة الصحة بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا ف تلك المناطق.

وقالت الأوقاف: "تقرر إغلاق كافة المساجد في المناطق التالية: بيت حانون، مخيم جباليا، جباليا البلد، مشروع بيت لاهيا، التركمان، الجديدة، التفاح والدرج، الشيخ رضوان، النصر، بلوك C وF في مخيم النصيرات، حي الامل بخانيونس".

وطالبت الأوقاف المواطنين في تلك المناطق بأداء الصلوات جماعة في المنازل، وعدم الذهاب للمساجد في المناطق المفتوحة لما يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء في القطاع.