4 طرق لاستعادة صحتك وعافيتك بعد التعافى من كورونا

لم يتسبب فيروس كورونا في تعطيل حياة ملايين الأشخاص فحسب، بل أثر أيضًا على صحتهم ولياقتهم البدنية، وبينما نجا البعض من الفيروس التاجي، فإن البعض الآخر لا يزالون يكافحون من أجل التعافى من كورونا إلى جانب المعاناة من آلام جسدية وعقلية لا حصر لها، يكافح المرضى أيضًا لاستعادة طاقتهم وقوتهم، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً، وأصبح من الواضح أن صحة العضلات أمر بالغ الأهمية للتعافي بعد كوفيد 19، في هذا التقرير نتعرف على طرق لإعادة بناء قوتك وعافيتك بعد فيروس كورونا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

طرق لإعادة بناء قوتك وعافيتك بعد فيروس كورونا



ممارسة الرياضة

النشاط البدني أمر لا بد منه



في حين أن فيروس كورونا يسبب التعب والخمول لفترات طويلة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الفقدان الطبيعي لقوة العضلات والطاقة ويسرعها إلى جانب أنه يسبب تغيرات في التمثيل الغذائي، والصحة المناعية ووظيفة الأعضاء الداخلية لذلك ، يصبح النشاط البدني أحد أهم جوانب عملية التعافي لا تجهد نفسك ولكن حاول التحرك بقدر ما تستطيع، حيث سيساعد جسمك على العودة إلى شكله الطبيعي.

تمارين

تمارين المقاومة



إذا كنت تتطلع إلى بناء قوتك الأساسية وعضلاتك، فركز على تمارين المقاومة، لن يتحدى جسمك فقط ، ولكنه سيساعدك على استعادة قوة عضلاتك بكفاءة. ركز أكثر على عضلات ساقك وفخذك لأن هذه هي المناطق التي تفقد أقصى قدر من الحيوية أثناء المرض.

أضف البروتينات إلى نظامك الغذائي



بينما يؤدي فيروس كورونا إلى فقدان الشهية، يتم فقدان العديد من العناصر الغذائية الحيوية في هذه العملية لذلك ، فإن البروتين ضروري لبناء عضلات قوية ومستقرة إنه ما يعيد الطاقة إلى جسمك ويساعد أيضًا على إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الجهاز المناعي لن يؤدي ذلك إلى تجديد شباب جسمك فحسب، بل يمنحك أيضًا القوة لأداء وظائفك اليومية.

الفيتامينات من المعادن الضرورية خلال فترة التعافي



تلعب الفيتامينات والمعادن المختلفة دورًا مهمًا في تكوين قوة العضلات، إنه أيضًا جانب مهم للغاية في جهاز المناعة، لذلك ، وفقًا للعديد من خبراء التغذية ، يجب على الشخص الذي يتعافى من مرض COVID-19 أن يدمج الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.