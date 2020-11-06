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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2668) الجمعة 6/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

127 إصابة جديدة بكورونا في القدس خلال يومين

الأورومتوسطي" يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

أخبار إسرائيلية

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

أعاد شروطه بشأن غزة.. غانتس: يجب على الفلسطينيين أن لا يفوتوا فرصة السلا

الشرطة الإسرائيلية تستجوب عضوًا في الكنيست مقرب من نتنياهو

ماندلبليت يعارض محاولات منع عرض فيلم عن معركة جنين

موقع عبري: مصر وإسرائيل تبحثان عن نفق على حدود غزة

اخبار دولية

الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات

التصويت لصالح 6 قرارات تخص “فلسطين” بالأمم المتحدة

مستشار رئيس الأركان الأرميني يدلي بتصريح عنيف ضد "إسرائيل"

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

ترقب في غزة مع اتساع رقعة الوباء … والضفة تواصل إغلاق المناطق الموبوءة

الصالحي لـ “القدس العربي”: القيادة الفلسطينية لا تربط مواقفها السياسية بفوز بايدن أو…

مأساة الأسرى تتفاقم.. ارتفاع عدد مصابي “كورونا” لـ90 ومخاوف من تفشي الفيروس ووصوله…

توقف محطة الأكسجين بأحد مشافي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

تقرير يرصد 36 انتهاكا إسرائيليا ضد الصحافيين الفلسطينيين و255 من قبل شبكات التواصل…

جيش الاحتلال يواصل الهجوم الاستيطاني وتقرير يكشف تضاعف هدم المنازل 200% والأمم المتحدة…

الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل مساكن لفلسطينيين في شمال غور الأردن

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

الأمم المتحدة تصوت على 6 قرارات لصالح فلسطين

الشروق المصرية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول فلسطيني: القوات الإسرائيلية تغلق موقعا أثريا شمال نابلس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

دراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد بين المصابين في فلسطين

المقاصد يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة

تحليل | ترامب وبايدن ومواقفها المتباينة تجاه الصراع الفلسطيني

إغلاق محل تجاري وتحرير 4 غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

"الخارجية" تعلن عن رحلة جديدة للسفر إلى تركي

الاحتلال يحكم على أسير ويمدد توقيف أسيرين آخرين ويفرج عن 3 أسرى

مصطفى البرغوثي: ذهاب ترامب لا يعني ذهاب صفقة القرن

ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

غزة: الحكم غيابيًا بالإعدام شنقًا لمدان بقتل مواطن

الحياة الجديدة

اسرائيل تقرر فتح جسر الشيخ حسين مع الأردن بدءا من الثلاثاء

40 مستوطنا بينهم "غليك وفيغلن" يقتحمون "الأقصى"

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت اكسا وينصب حاجزا على طريق النفق

الأيام

الاحتلال يعدم شاباً على حاجز حوارة ويخطر بإخلاء أربع تجمعات في الأغوار

بتسيلم": إسرائيل تصعّد هدم منازل الفلسطينيّين وتشريدهم

تصاعد حملة المطالبة بالإفراح الفوري عن الأسير ماهر الأخرس إنقاذاً لحياته

التفكجي لـ"الأيام": تطبيق مخطط "أراضي الدولة" يعني ضم 40% من الضفة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

وفاة جديدة جراء "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

الاحتلال يعلن الحصول على سفن "ساعر 6" المتطوّرة من ألمانيا

فلسطين اليوم

رسالة الحاجة زينب الجمل "أم حسن" للأسير ماهر الأخرس والأسرى الأبطال

سما نيوز

المقاصد يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

الحكم على أسير من قلقيلية والإفراج عن آخر من الخليل

محافظ قلقيلية يحدد شروط إقامة صلاة الجمعة بناءً على اجتماع مع اشتية

عرب 48

القدس: 127 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

تشديد إجراءات مواجهة كورونا في الضفة الغربية ضد الأفراد والتجمعات

الأوسع منذ سنوات: مطالبة أمميّة وأوروبيّة للاحتلال بوقف الهدم في الضفّة

وكالة وفا

الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته بحق أبناء شعبن ..

الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بتنفيذ أجندة ال ...

حدث في مثل هذا اليوم

6 تشرين ثاني (نوفمبر)

2004م أربعة شهداء برصاص الاحتلال في غزة ، وشهيدان في انفجار عبوة ناسفة في سيارتهما في مدينة قلقيلية.

2002م المجاهد القسّاميّ إسماعيل عاشور بريص (25 عاماً) ، يقتحم مستوطنة "رفيح يام" غرب رفح ، و يطلق النار على المستوطنين فيقتل اثنين و يصيب اثنين آخرين قبل أن يسقط شهيداً .

1998 م استشهد يوسف محمد الزغير من مخيم شعفاط في عملية استشهادية في سوق محنيه في القدس واستشهد معه سليمان موسى طحاينة من جنين وهما من حركة الجهاد الإسلامي أدت إلى العملية إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 24 آخرين بجروح.

1990 م الحاخام العنصري ميئيركهانا في نيويورك على يد أحد المصريين ويدعى السيد نصير وكان هذا الحاخام يدعو دائماً إلى طرد العرب من أراضي فلسطين وإسكان اليهود بدلاً منهم وتكوين الدولة العنصرية اليهودية.

1973 م بيان المجموعة الأوروبية (بروكسل) لقد أعربت دول المجموعة الأوروبية في مناسبات عدة، عن قلقها العميق تجاه تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وأكدت على الأهمية البالغة التي توليها لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للصراع العربي – الإسرائيلي، وتمشيا مع عزمها على إسماع صوتها في ساحة الشؤون الدولية، أعلنت عن استعدادها لأن تلعب دوراً أكثر فعالية في البحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقد انعكس هذا الموقف الأوروبي في بيان بروكسل الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، عن دول المجموعة الأوروبية .

1936 م اللجنة العربية العليا تعلن مقاطعة لجنة (بيل) الملكية أعلن المستر توماس، وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني، من أجل تهدئة العرب أثناء الإضراب الشامل في فلسطين عام 1936. أن الحكومة قررت إرسال لجنة ملكية برئاسة اللورد بيل إلى فلسطين لتحقق في أسباب الاضطراب في البلاد، وغادرت اللجنة الملكية إلى فلسطين في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) وفي اليوم نفسه أعلن وزير المستعمرات الجديد ألستر أور فربي غور في مجلس العموم، قرار الحكومة بأن الهجرة اليهودية لن تتوقف خلال الفترة التي ستقضيها اللجنة الملكية في فلسطين، فكان لهذا الإعلان وقع سيء على العرب، وعليه قررت اللجنة العربية العليا مقاطعة اللجنة الملكية، وأصدرت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1936 بياناً تستنكر ما أعلنه وزير المستعمرات، وتطالب بمقاطعة اللجنة وعدم التعامل معها.

1870م ولادة هربرت صموئيل (توفي عام 1963) أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين، وقد ساهم بشكل كبير في تسهيل الهجرة اليهودية إلى الأرض الفلسطينية، والتمهيد لقيام الدولة العبرية.