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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا مع أمطار متفرقة

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:34

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة بارداً، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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