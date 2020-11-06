إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في نابلس

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال، مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية، وقمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، واعتدت على بعضهم بالضرب ومن بينهم الناشط خيري حنون.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك العسكري، أعاقت حركة المواطنين، ومنعتهم من الوصول الى بيت دجن.